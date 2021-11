Márki-Zay Péter megkorbácsolt kislányokból verbuvál terroristacsapatot drMáriás új festményén

Márki-Zay Péter megkorbácsolt kislányokból verbuvál ku klux klán terroristacsapatot a hódmezővásárhelyi kukoricásban Soros-pénzből békés kormányunk megdöntésére Rákay Philip szerint Fernand Léger műtermében. És ez csak a címe drMáriás új festményének, melyet a Facebookon mutatott meg a nagyérdeműnek. A közélet szereplőit alkotásaival rendre kifigurázó alkotó kisebb magyarázatot is mellékelt a képhez, melyen a sárga csillagot viselő, és korbácsot pattogtató Márki-Zay Péter békegalambokkal és rózsás arcú gyerekekkel látható. A poszt szerint Márki-Zay nemcsak „Soros-bérenc, még akkor is, ha nincs pénze”, de „Gyurcsány küldte Amerikába kémkedni, ezért akarja most betiltani a Békemenetet”. Az írás fénypontja azonban kétségkívül az, hogy drMáriás látomása szerint a Márki-Zay féle terroristacsoport tagjai titokban

felolvasnak egymásnak a bibliából, tilinkóznak, Justin Bieber számokat hallgatnak és angolul tanulnak.