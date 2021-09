Free jazz, rock és ázsiai népzenék keverednek a JÜ új dalaiban – lemezpremier

Mi lesz abból, ha a free jazzt tradicionális afrikai és ázsiai zenei elemekkel, rockkal és némi ambient hangulattal vegyítik? Nos, valami olyasmi, mint a budapesti bázisú JÜ zenekar most megjelenő III című lemeze, mely tovább feszegeti a zenei határokat, és amely itt, a 24.hu-n debütál.

A lemez egyik dala már videóklipet is kapott, íme:

A JÜ tagjai, a dobos Halmos András, a basszusgitáros Hock Ernő és a gitáros Mészáros Ádám olyan formációkból lehetnek már ismerősek, mint a Péterfy Bori Love Band, a The Qualitons, a Zuboly vagy az Erik Sumo Band, JÜ nevű triójukkal pedig számos nemzetközi klubban és fesztiválon megfordultak már. A Rarenoise Records gondozásában megjelenő új lemezükön két vendégelőadóval játszanak együtt: Győrfi Dóra énekessel, aki Jáva szigetén tradicionális gamelán és wayang együttesek tagja, és Bolcsó Bálint kísérleti elektronikus zenésszel, aki már az előző JÜ-albumon is közreműködött.

Céljuk az volt, hogy az új lemezen szerves egésszé formáljanak látszólag összeférhetetlen hatásokat: a rock intenzitását, a free jazz szabadságát, az ambient-textúrák hipnotikus hatásait, és az afrikai zenék komplex, zsigeri ritmikáját, bővítve mindezt az albumra erősen ható indonéz gamelán zenével. A lemezt a JÜ november 8-án mutatja be a Trafóban, egy különleges látványvilágú koncerten, de online már most is meghallgatható ezen a linken, vagy itt a cikkben is: