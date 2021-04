Daniel Kaluuya lett a legjobb a férfi mellékszereplő

Őt tartották a kategória esélyesének. Kaluuya a Judas and the Black Messiah című filmért kapta meg a díjat, amelyben Fred Hamptont, a militáns Fekete Párduc Párt egyik vezetőjét játssza, akit az FBI megpróbált el tenni láb alól. A színész kollégái és családja mellett Hamptonnak is megköszönte a díjat. Majd a társadalmi-politikai üzenetek után arról beszélt, hogy még sok munka áll előttünk a világ megváltoztatásában, de a ma este az ünneplésé.