Meghalt Jessica Walter, Az ítélet: család egyik főszereplője

80 éves korában meghalt Jessica Walter amerikai színésznő – írja a Guardian. Waltert New York-i otthonában álmában érte a halál, közölte a színész lánya csütörtökön.

Jessica Walter több mint hatvan éves pályafutást tudhatott maga mögött, 1975-ben pedig Emmy-díjat is kapott az Amy Prentiss című sorozatban nyújtott alakításáért. Négy évvel korábban Clint Eastwood mellett tűnt fel a Játszd le nekem a Mistyt! című filmben is, valamint a hangját adta az Archer című animációs sorozathoz is.

A legismertebb szerepe azonban Lucille Bluth volt Az ítélet: család (Arrested Development) című sorozatban, amelyért 2005-ben ismét Emmy-díjra jelölték. A sorozat eredetileg 2003 és 2006 között futott, majd a Fox az alacsony nézettség miatt elkaszálta. 2013-ban a Netflix megvásárolta a jogokat, amely aztán még két évadot készített belőle.