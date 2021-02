Jankovics Marcell A pozsonyi csatáról: „Ilyet nem szabad csinálni”

Elkészült Jankovics Marcell animációs Toldi-adaptációja. Ennek apropóján a rendező interjút adott a Válasz Online-nak, amelyben megkérdezik a Magyarságkutató Intézet berkeiben készített A pozsonyi csatáról is.

A jó szándékot értékelem, de a kivitelezés igénytelensége, a belefektetett rettenetes mennyiségű, hiábavaló munka látványa lehangoló

– mondja Jankovics a filmről, majd hozzáteszi: „Nem fognak örülni annak, hogy ezt mondom, de engem nem lehet emiatt kirúgni az állásomból, mint ahogy kirúgták azokat, akik kritizálni merték. Valakinek ki kell mondania, hogy ez nagyon rossz irány. Ilyet nem szabad csinálni.”

A magyar őstörténettel is foglalkozó Jankovics arról is beszél, nem ismeri a Magyarságkutató Intézetben folyó munkát, de sok jó ismerőse dolgozik ott. A hagyományőrzést pedig támogatja. „Amikor Kásler Miklós arról beszél, hogy az archeogenetikának hála össze tudjuk majd rakni Mátyás király csontvázát, az lenyűgöz mint lehetőség” – mondja.

Az interjúban szó esik arról is, hogy kritikái ellenére továbbra is egyértelműen a jobboldali politikai közösség tagjának tartja magát, és dicséri fiatalabb munkatársait, akikkel megcsinálta a Toldi-animációt. „A látszat azt mutatja, hogy ők is elismertek, elfogadtak engem, pedig öregember vagyok, akinek már tényleg ideje lenne eltűnnie a színről” – fogalmaz.