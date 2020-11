Schobert Norbi jóképű pali lesz 90 évesen

A képernyőre négy év után visszatérő Friderikusz Sándor időutazásra hívja a nézőket. Az RTL Klubon debütáló Életünk története – sztárpárok jövőutazása nem a mi, hanem ismert emberek jövőjének egy lehetséges kimenetelét mutatja be. A műsor vendége epizódonként két híresség, szerelmespár, házastársak, testvérek lesznek, akik között mély és szoros a kapcsolat. Friderikusz vendégeit a műsor egy-egy pontján maszkmesterek segítségével, évtizedekkel öregítve repíti előre az időben, akik maguk is az adásban szembesülnek idősebb kori önmagukkal és a másikkal. Megnéztük az első epizódot, melynek vendége Schobert Norbi és Rubint Réka voltak.

Az elmúlt évek kereskedelmi csatornás műsorai szárnyat adtak a maszkmestereknek és jelmeztervezőknek. Álarcos énekes, Sztárban sztár, Nicsak, ki vagyok és most az Életünk története, nélkülük nemhogy elkészülni nem tudna, de egy fabatkát sem érne tulajdonképpen, már ami az újdonság varázsát illeti. A felsorolt műsorok önmagukban egyszerű, már sokszor, sok helyen látott tehetségkutatók vagy talkshow-k lennének, ami mégis kuriózummá teszi őket, az a szereplők teljes külső átlényegülése.

Az Életünk története – sztárpárok jövőutazása is ezen a külső átváltozáson alapul. A kiindulópont két, egymással szoros kapcsolatban lévő, ismert ember kapcsolata, akik terveik szerint a jövőben is közeli kapcsolatban maradnak egymással. Az alig egyórás adás elején még maszk nélkül beszélgetnek Friderikusz Sándorral viszonyukról, megismerkedésük történetéről, valamint arról, hogyan képzelik el a jövőt, szakmájukat, magánéletüket vagy éppen külsejüket illetően. A műsor egy pontján a párok tagjai átváltoznak, a maszkmesterek segítségével, majd húsz, az adás későbbi pontján pedig akár negyven évet öregedve térnek vissza a stúdióba. A maszkok családi fotók és a szereplők felmenőinek fotói, ismert genetikai hajlamaik, problémáik alapján készülnek, a cél, hogy a végeredmény semmiképpen se legyen karikatúra-szerű. A vendégek mind a maguk, mind a másik új külsejével a műsorban szembesülnek először.

Az Életünk története első adásában, mely Friderikusz harmadik műsora az RTL Klubon (korábban a Meglepő és mulatságos, valamint a Legyen ön is milliomos! műsorvezetőjeként láthattuk a csatornán), a vendégeiként Schobert Norbi és Rubint Réka voltak láthatók, akik lassan húsz éve házasok. Némi averziót okoz a választás, Schobert Norbi neve mostanában nem a legpozitívabb kicsengéssel kerül elő. A fitneszgurut jó néhányszor támadták már orvosok, hol azért, mert Schobert a leghatározottabban érvelt a citrom rákgyógyító hatása mellett, hol a cukor és a kokain szerinte nagyon hasonló képletéről alkotott véleménye miatt. Norbi karrierjének eddigi mélypontja viszont az a kijelentése volt, hogy a házasságok a nők szülés utáni alakja miatt mennek tönkre, és nem várhatjuk el, hogy egy férj megkívánja az ennek következtében (amúgy teljesen normális okokból érthetően) elhízott testünket.

Schobert Norbit ezek után, főműsoridőben szerepeltetni a tévében minimum kérdéses,

de lépjünk most túl ezen nagyvonalúan, és próbáljunk arra koncentrálni, hátha ezzel még javíthat is megtöredezett renoméján.

A holland formátum magyar változatának producere, Máté Krisztina korábban úgy fogalmazott, hogy a nézőkre hatalmas, érzelmes, tabukat döntögető kaland vár a műsorban. Sejteni lehetett, hogy érzelmes pillanatokból a Schobert-Rubint párosnál biztosan akad jó pár. Aki egyszer is látta már Rubint Rékát férjéről nyilatkozni, az tudja, hogy felesége a legnagyobb szeretettel és meghatottsággal beszél Schobertről. Rubint egyébként nem először a vendége Friderikusz valamelyik műsorának, néhány évvel ezelőtt a TV2-n futó Összezárva Friderikusszal-ban egy teljes napot töltött a műsorvezetővel egy stúdióba bezárva.

A pár a műsor elején arról mesél, hogyan ismerkedtek meg, azon nem is lepődünk meg annyira, hogy Schobert Norbit Rubint feneke fogta meg először. Később ezt azzal árnyalja, hogy feleségének már akkor is olyan kisugárzása volt, hogy attól ő maga is többnek érezte magát.

Hamar kiderül, és kellemes meglepetést okoz, hogy Rubint Rékának nemcsak, hogy van humora, de jó is,

sőt, az adás egy pontján Norbi is megcsillogtat ebből valamennyit.

Schoberték őszintén beszélnek nehézségeikről, egymás iránti, már-már függőségbe hajló szeretetükről, de Friderikusz kérdésére szóba kerül Norbi korábbi félrelépése is. A beszélgetés egy része nyilván sok, a bulvárt gyakran fogyasztók számára ismerős sztorit is magában foglal, de az öregedés és azzal kapcsolatos témák (egészségügyi problémák, félelem a haláltól, a másik távozásától) tartogatnak azért újdonságot, akár még a fitneszpáros legnagyobb rajongói számára is. Ráadásul Schobert fent említett, ominózus kijelentése után extrán kíváncsiak lehetünk arra, hogyan birkózik meg felesége idősebb kinézetével.

Az Életünk története egyértelműen az önismereti szembesülésekre és nagy érzelmi kitörésekre apellál, és úgy tűnik, működni is fog a dolog. Az már ízlés kérdése, ki mennyire fogékony a nagy emóciókra, de biztos lesz, akit beránt magával a műsor. A maszkok fontossága egyértelmű, a szereplők és ezáltal a nézők is sokkal jobban bele tudnak helyezkedni új, idősebb szerepeikbe. Schobertéket eléggé lesokkolja húsz, majd negyven évvel idősebb arcuk, bár Norbi a hatvankét éves Rékát is „elvinné magával”. Rubint – bár korábban elmondja, nem tart az öregedéstől – sokallja ráncait, de férje idősebb kori kinézetét kifejezetten jóképűnek találja.

A házaspár egy ponton elmondja, mindkettejük legnagyobb félelme, hogy meghal a másik, Norbi éppen ezért előbb szeretne meghalni, mint felesége, abban viszont teljesen biztosak, hogy egyik gyerekük sem fogja idősek otthonába tenni őket.

Az öregség, leépülés vagy a gyász, viszonylag ritkán központi témái műsoroknak, főleg kereskedelmi csatornákon, Friderikusz Sándor és a készítők jó érzékkel aknázták ki a témát és vegyítették népszerű, mondhatni szórakoztató elemekkel.

Az Életünk története nem mellőzi a hatásvadász részeket sem, elég csak arra a részre gondolni, amikor Schoberték a kezükbe kapnak egy tabletet, hogy videócseten felhívják gyerekeiket és megmutassák nekik időskori énjüket. De említhetnénk a bevett elemnek számító patetikus kísérőzenét is, amit ha elhagynak, máris kevésbé éreznénk hamiskásnak a helyzetet és mi döntenénk el, mikor érezzük azt, hogy tényleg meghatódtunk. Persze, ez a többi szereplőtől is függ, lesz még itt idős Borbély Alexandra és Nagy Ervin vagy Csobot Adél és Istenes Bence. Az valószínűleg garantálható, hogy érzelmekben nem lesz hiány és persze a tekintetben is megnyugodhatunk, hogy Schobert Norbi idősen is ágyba vinné Rubint Rékát.

