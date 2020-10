Ismét nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki Cicciolina ellen

Újra elővették Staller Ilona, azaz Cicciolina 1992-es emberrablási ügyét New Yorkban, és ismét kiadták ellene a nemzetközi elfogatóparancsot, írja a Ripost. Az egykori pornószínésznő 1993-ban vált el férjétől, Jeff Koons képzőművésztől. A New York-i bíróság az apának ítélte közös gyereküket, Ludwigot azzal az indokkal, hogy Cicciolina foglalkozása összeegyeztethetetlen azzal, hogy jó anya legyen. Cicciolina ezek után titokban vitte el gyermeküket a férfi New York-i otthonából, akivel először Magyarországra, majd Olaszországba szökött.

Az ügyet azóta tárgyalta az olasz és a magyar bíróság is, ahol arra jutottak, majd 2009-ben megerősítette az Emberi Jogok Európai Bírósága is, hogy Cicciolina nem követett el bűnt, fiát neki ítélték. Mindeközben a New York-i Legfelsőbb Bíróság által kiadott letartóztatási végzést soha nem vonták vissza, most pedig újra napirendre került az ügy egy felülvizsgálat alkalmával. Ez azt jelenti, hogy a Rómában élő Cicciolina azonnal rács mögé kerülhet, ha Amerikába látogat.

A hír sajnos igaz, nemzetközi elfogatóparancs van érvényben ellenem, újra. Az a szerencse, hogy Olaszországra ez természetesen nem vonatkozik, csak akkor kerülnék bajba, ha Amerikába utaznék

– nyilatkozta a Ripostnak Cicciolina.

A színésznő ügyvédje, Luca Di Carlo a lapnak elmondta, benne van a pakliban, hogy Cicciolinát letartóztatják, de mindent megtesz azért, hogy ismét visszavonják a nemzetközi elfogatóparancsot.

Kiemelt kép: Instagram / cicciolina_official