A Jurassic World őslényei rajzfilmen is ijesztőek

Rajzfilmsorozat lesz a Netflixen a Jurassic Worldből, és a Jurassic World: Camp Cretaceous című sorozat előzetese már nézhető is. A nyolcrészes sorozat a Jurassic Worlddel egy időben játszódik az Isla Nublar nevű szigeten, ahol hat tizenéves tölt eseménydús vakációt. Természetesen a ragadozó dinoszauruszok most is elszabadulnak, és kezdetét veszi a franchise-ban megszokott hajsza.

A sorozat készítésében részt vett az első két Jurassic Park-filmet rendező Steven Spielberg is, a szereplők hangját pedig többek között olyan színészek kölcsönzik, mint Paul-Mikél Williams (Westworld) vagy Jenna Ortega (Szeplőtelen Jane, Te). A sorozatot szeptember 18-ától lehet majd látni a Netflixen.

Kiemelt kép: Netflix/DreamWorks