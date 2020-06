Három nő megerőszakolásával vádolják Danny Mastersont

Három nő vádolja nemi erőszakkal Danny Mastersont, az Azok a 70-es évek show, a Négy férfi, egy eset és A farm színészét. A vád szerint Masterson 2001-ben és 2003-ban erőszakolt meg nőket Hollywood Hills-i otthonában. A Los Angeles-i államügyész bejelentette: vádat emeltek a színész ellen, és előzetes letartóztatásba is került, ám óvadék ellenében szabadon védekezhet. Ha elítélik, negyvenöt évre is börtönbe kerülhet.

Februárban Masterson azt nyilatkozta, hogy az akkor négy nő által megfogalmazott nemierőszak-vád ellene és a Szcientológiai Egyház ellen csak

szégyenteljes pénzhajhászás.

Hogy most ugyanezen nőkkel van-e kapcsolatban a per, arról nem tudni, az azonban kiderült, hogy van két további eset is, amelyben nem emeltek vádat Masterson ellen, vagy hiányzó bizonyítékok, vagy elévülés miatt. A színész ügyvédjén keresztül ártatlannak vallotta magát, és biztos abban, hogy ártatlansága mindenki más számára is nyilvánvaló lesz a bizonyítékok és a tanúvallomások fényében.

A Masterson elleni vádak 2017-ben kerültek porondra, eleinte különösebb hatás nélkül a színész karrierjére, ám a Weinstein-ügy kirobbanása után Mastersont kiírták a Netflixen futó A farm című sorozatból. Akkor arról beszél, Hollywood jelenlegi légköre és magas pozíciója a szcientológusok között vezetett a vádaskodásokhoz.

Kiemelt kép: FOX