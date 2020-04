Megérkezett OIEE a BBC-n debütáló dalának klipje – premier

Új klippel jelentkezett a Window-ból és a Saverne-ből ismert Kocsis Bence szólóprojektje, az OIEE. A klip, illetve a dal könnyedén nevezhető nemzetközi kollabnak, hiszen a ghánai-brit M3nsa SDI (amelyben a ghánai-amerikai Amaarae is közreműködik) című számának új köntösbe ültetése. Nem is kicsit, hiszen csak az acapellák lettek felhasználva, de azok is más hangsúllyal, a dal témája és a zenei harmóniák pedig teljesen mások. Maga a dal nem mellesleg a BBC 1Xtra rádióadón debütált kedden.

OIEE a saját rendezésében készült klipről elmondta:

Nem is annyira klasszikus klipnek, inkább egy összművészeti projektnek tekinthető, mely a májusban megjelenő URBAN CAMOUFLAGE bemutatkozó lemez tematikájára is reflektál. Organikus vs. mesterséges – a kliphez épített neon máglya és a beton környezet is erre utal.

OIEE arról is beszélt nekünk, hogy a videóban látható tánc – amelynek a koncepcióját Korom Sára, Szőke Eszter és Czakó Dóri dolgozta ki – amatőrökkel készült, egy improvizációra épülő mini-workshop előzte meg.

Minimális instrukciókkal, egy többórás szabad táncra épülő forgatást vettünk fel, ami az ösztönösséget igyekezett előtérbe helyezni a profi táncosok mellőzésével. Egy pincében tartott technobuli és egy tábortűznél való törzsi tánc keresztezése.

A videó gyártásában a FORWARD Productions segédkezett.