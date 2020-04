Fischer Iván: A döntéshozók felismerték, hogy a Fesztiválzenekar ügye politikán felüli, nemzeti érdek

Nagy szükség volt erre, hiszen a huszonnegyedik órában voltunk – mondja Fisher Iván, aki áttörésként értékeli a főváros és a kormány megállapodását, amely a régóta tartó huzavona után végre több évre rendezi a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) finanszírozását. Így végre az ingyenes közösségi koncertek is visszakerülhetnek a repertoárba, amiket a bizonytalan anyagi helyzet miatt kellett levenniük a műsorról. De vajon miként keveredhet ki a zeneélet a járvány okozta bajból? És hogy tud segíteni a zenekar a karantén ideje alatt? Email-interjú a karmesterrel és zeneigazgatóval.

Április 4-én nemcsak a fővárosi színházak sorsáról született megállapodás Budapest és a kormány között, de a BFZ helyzetéről is. Ennek értelmében a zenekar idén 1,65 milliárd forint állami támogatásból gazdálkodhat, 2021-től 2024-ig pedig ez az összeg 2 milliárd forintra nő, amihez a budapesti önkormányzat további 240 millió forintot tesz hozzá évente.

Elégedett a megítélt támogatás mértékével és formájával?

Nem csak elégedett vagyok, hanem rendkívül hálás is minden döntéshozónak, hogy ezekben a nehéz hetekben, amikor a vírus elleni védekezés annyi energiát leköt, felismerték, hogy a BFZ helyzetét rendezni kell. Nagyon jó, hogy folyamatosan tárgyaltak velünk erről, és végül pontos, a szükséges kiadásoknak megfelelő döntést hoztak.

Nagy szükség volt erre, hiszen a huszonnegyedik órában voltunk. Mivel idén még egyetlen forint támogatást sem kapott a zenekar, a tartalékból éltünk, amely néhány héten belül elfogyott volna. A rendezés már évek óta esedékes volt: 2013 óta folyamatosan romlott a BFZ anyagi egyensúlya, előbb a fővárosi csökkentés, utána a tao megszűnése, majd ennek csak részleges kompenzálása, és az inflációkövetés hiánya együtt drámai helyzetet eredményeztek. Most helyreállt a rend, visszaállt a 2013 körüli támogatásszint, és ez hatalmas eredmény.

Kifejezetten örülök annak, hogy a megállapodás a kormány és a főváros között jött létre, hiszen ez szimbolizálja, hogy a Fesztiválzenekar ügye politikán felüli, közös, nemzeti érdek.

Itt zenéről van szó, egy világszínvonalú magyar zenekar sorsáról, amely az országnak és Budapestnek is hatalmas szolgálatot tesz. Ezt most a döntéshozók felismerték, amiért csak gratulálni tudok nekik.

Mennyi időre biztosítja ez a zenekar finanszírozását? Ősszel azt mondta, hogy jó támogatási rendszer az lehetne, ami legalább három vagy öt évre biztosítana stabilitást, „mert a zeneéletben előre tervezünk”. Ezt megvalósulni látja?

Igen, sőt messzebb mennék, áttörés történt. A hazai zenei finanszírozási rendszert eddig egy ellentmondás feszítette: az ország költségvetését egy évre tervezik, ennek része a zenekarok támogatása is. Tilos tehát egy intézménynek évekre előre fedezetlen kötelezettségeket vállalnia. De hogyan tervezzünk így? A szólisták, karmesterek évekre előre le vannak kötve, a sztárénekesek naptára néha négy-öt évre tele van. A külföldi meghívók azt várják el, mondjunk igent vagy nemet néhány évre előre. Ezt az ellentmondást végre feloldotta a jelenlegi megállapodás, amely 2024-ig szól. Nyilván arra lesz szükség, hogy 2022-ben tárgyalhassunk majd a folytatásról.

„Helyes lépés volt összekapcsolni a támogatás gondolatát a hasznossággal. Nem helyes, ha az kap többet, aki ügyesebben lobbizik, vagy akinek jobb kapcsolatai vannak. A hasznosságot kellene vizsgálni, hatástanulmányokat készíteni, és felismerni, hogy a kultúrára mekkora szükség van” – nyilatkozta ősszel, mikor kiderült, hogy kevesebb tao-kompenzációt kaptak, mint amivel számoltak. Most érvényesülni látja a hasznosság elvét a támogatási rendszerben?

Egyértelműen úgy értelmezem ezt a döntést, hogy felismerték a Budapesti Fesztiválzenekar hasznosságát. Remélem, ez az elv a jövőben egyre erősebb szerepet játszik majd. A hasznosságot mérni lehet: hány koncertet ad egy zenekar, hány fizető néző hallgatja, hányszor és mekkora közönség előtt képviseli Magyarországot külföldön, hányszor hangzanak el felvételei a világ rádióiban, és így tovább. Vannak súlyozott hasznok is: hány új darabot ad elő a zenekar, milyen hatású ifjúságnevelő munkát végez. Ezeknek kellene determinálniuk a támogatások elosztását. A jelenlegi döntés jó irányba mutat, mert kétség sem férhet ahhoz, hogy a Fesztiválzenekar az előbbi mutatókban kimagasló szinten teljesít.

A mostani döntés egyúttal azt is jelenti, hogy mégsem kell többé választaniuk a jótékonysági koncertek és az elmúlt évtizedekben kivívott világsiker között, ahogy azt korábban mondta?

Valóban, újra tudjuk indítani az ingyenes közösségi koncerteket. Nagyon fájdalmas volt ez a kényszerszünet. Nem azért választottuk ezeknek elhagyását, mintha a külföld fontosabb lenne, hanem azért, mert ott szerződés kötött minket, itt viszont nem.

Mekkora kiesést és bizonytalanságot jelentenek a Fesztiválzenekarnak a járvány miatti rendkívüli intézkedések? Lehet-e a klasszikus zene világában így előre tervezni és van-e elképzelésük arról, milyen ütemben és hogyan rendeződhetnek majd az állapotok ebben a kulturális ágazatban?

Jó, térjünk át a járvány ügyére. A zeneélet óriási bajban van az egész világon. Egyrészt nem tudjuk, hogy meddig tart az egész, másrészt, ha javul a helyzet, és a hatóságok enyhítenek a megkötéseken, az nyilván fokozatos lesz. Lehet, hogy iskolák, vendéglők már nemsokára megnyílhatnak, de egy ezer fős koncertterembe még sokáig nem lesz jó összezsúfolni embereket. Azt sem tudjuk biztosan, hogy biztonságban lesznek-e azok, akik már átestek a fertőzésen. Lehet, hogy csak a védőoltás elterjedése után indulhat el újra a rendszeres koncertezés. Nagyon örülnék, ha tévednék, és korábban tarthatnánk koncerteket, de fel kell készülni a legrosszabbra.

Most tervezünk, bízunk, várjuk a gyógyszert és a védőoltást. Közben segítünk, ahogy tudunk.

A BFZ-re régóta jellemző a társadalmi felelősségvállalás missziója. Hogy tud segíteni az embereknek a jelenlegi helyzetben?

Azért indítottuk el a Karanténesteket (élő kamarazene a próbateremből naponta), hogy ezzel segítsük az otthonmaradást. A zene fontos táplálék, szükség van rá. A karanténba zárt embereknek ez sokat jelent, nem véletlen, hogy rengetegen hallgatják. Én is minden nap meghallgatom, és nagy örömmel tapasztalom, hogy a zenekar muzsikusai kamarazenészként is milyen csodálatosan játszanak. Büszke vagyok rájuk, és hálásan köszönöm, hogy teljesítik ezt a fontos szolgálatot. Emellett belekezdtünk egy videógyűjtemény elkészítésébe. Ezekben zenészeink bemutatják hangszereiket, elmesélik, hogy mikor érdemes a tanulást elkezdeni, mennyit és hogyan kell gyakorolni, hol lehet hangszerhez jutni. Ezeket a videókat iskoláknak küldjük el, ott felhasználhatják az online tanításhoz. Az IDAGIO az egyik legnagyobb online zenei cég. Velük kötöttem most megállapodást, minden szerdán mesélek egy-egy Mahler-szimfóniáról, válaszolok kérdésekre. Utána a hallgatók meghallgatják a BFZ-vel készült felvételt. Az elsővel kezdjük, sorban haladunk.

Alkalmazkodunk a körülményekhez, dolgozunk.

Kiemelt kép: MTI/Mohai Balázs