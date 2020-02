Meghalt az utolsó némafilmsztár

A 101 éves korában elhunyt Diana Serra Cary alig másfél éves volt, amikor a hollywoodi némafilmiparba csöppent. A csak Baby Peggyként emlegetett kislány egy-két év alatt hatalmas sztárrá vált, aki köré egész brandet építettek a stúdiók. Népszerűsége ellenére a színésznő a hangosfilm korszakában mégis elszegényedett.

101 éves korában elhunyt Diana Serra Cary, a hollywoodi némafilm korszak utolsó színésze. A Peggy-Jean Montgomery néven született Baby Peggyként ismert Cary gyerekszínészként kezdte karrierjét. A három legismertebb gyerekszínész között tartották számon, Jackie Coogan és Baby Marie mellett.

A kis Peggyt tizenkilenc hónapos korában fedezték fel, amikor anyjával és annak statiszta barátjával a hollywoodi Sunset Boulevardon található Century Studios-ba látogattak. Apja, Jack, egykori cowboy és parkőr több westernfilmben is szerepelt kaszkadőrként Tom Mix amerikai színész oldalán.

Fed Fishback rendező, látva Peggy jól nevelt és engedelmes viselkedését apjával szemben, felkérte a szülőket, hadd szerepeljen a kislány a Century kutyasztárjával készült Brownie the Wonder Dog című rövidfilm sorozatban. Peggy első filmes szereplése a 1921-es Playmates-hez kötődik, ezután a kislány családja hosszú távú szerződést kötött a Centuryvel.

Baby Peggy 1921 és 1923 között több mint 150, a Century Film Corporation által készített rövidfilmben szerepelt. Ezek legtöbbje komikus jelenetekre épült, melyek sokszor finom gúnyt űztek bizonyos társadalmi problémákból vagy egy-egy nagy színészt karikíroztak bennük ki. Ilyen például a Peg O’ The Movies 1923-ból, melyben az olasz némafilm színész, Rudolph Valentinót és a lengyel származású Pola Negrit figurázzák ki.

1923-ban Peggy a Universal Studónak kezdett el dolgozni, itt már egészestés, komolyabb hangvételű filmekben szerepelt, például King Baggot The Darling of New York című alkotásában. Sztárrá válásával párhuzamosan Peggy filmjeit külön márkaként kezelték, az alkotások Universal Jewels néven futottak, ezzel is a lány különálló státuszára célozva, hiszen Peggy filmjei számítottak a stúdió legrangosabb és legdrágább termékeinek.

Az alig pár éves gyereket a Baby Peggy-filmek sikere kiemelte a gyerekszínészek sorából, neve értékes brandnek számított a húszas években. Amikor épp nem filmezett, a kislány óriási turnékon szerepelt vagy épp a magazinok borítójáról mosolygott vissza ország szerte, hogy mozifilmjeit reklámozza. Arcát különböző hirdetésekben és jótékonysági kampányokban használták fel, így történt, hogy ő lett az 1924-es Demokratikus Egyezmény hivatalos kabalája és állt színpadra, az Egyesült Államok zászlóját lengetve, Franklin Delano Roosevelt mellett.

Peggy 1922-ben több mint 1,2 millió rajongói levelet kapott, 1924-re pedig 1,5 millió dolláros éves fizetése miatt (ez 2018-ban 22 millió dollárnak, majdnem 7 milliárd forintnak felelt meg) megkapta a The Million Dollar Baby nevet. A színésznő gyermekkori hírneve és gazdagsága ellenére az 1930-as évekre – a némafilm-korszak elmúltával – elszegényedett és különmunkát kellett vállalnia.

Montgomeryt fiatalkorától kezdve érdekelte az írás és a történelem, ezért későbbi éveiben Diana Serra Cary néven íróként és némafilm történészként folytatta karrierjét. Számos könyve jelent meg, többek között a The Drowning of the Moon című történelmi regénye. A színésznő mindig is fontosnak tartotta, hogy kiálljon a gyermekszínészek jogait mellett. Egyik könyvében saját munkakörülményeiről ír, amit keménynek nevez. Kisgyermekként napi nyolc órán át dolgozott, hetente hat hatszor. Ez már önmagában is kemény feladat egy gyerek számára, de Peggynek elég komoly mutatványokat kellett begyakorolnia. A Sea Shore Shapes című filmben például a víz alatt kellett lennie szinte ájulásig, míg a The New York Darlingban egy égő szobából kell menekülnie.

Tizenhét éves korában Peggy megpróbált elmenekülni a filmipartól és szülei rávonatkozó tervei elől. Három évvel később feleségül ment Gordon Ayres színészhez, akivel az Ah, Wilderness! című film forgatásán találkozott. 1948-ban elváltak, majd 1954-ben hozzáment Robert „Bob” Caryhez, akivel a férfi 2001-es haláláig együtt maradtak, házasságukból egy fiuk született.

