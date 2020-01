Változott az esti műsor az RTL Klubon, érinti a legnépszerűbb sorozatokat is

Változott az esti műsor az RTL Klubon, érinti a legnépszerűbb sorozatokat is

Nem jelezték előre a változást.

Ugyan csak januárban indult az RTL Klub idei műsorrendje, pár napon belül változtattak rajta, jelzés nélkül – írja a SorozatWiki. A dolog érinti a legnépszerűbb esti saját gyártású sorozatokat: január 6-tól a Drága örökösök 20 perccel később, 19:45 helyett 20:05-kor, a Bátrak földje 21:00 helyett 21:15-kor indul. A késő esti Barátok közt továbbra is 22:10-kor kezdődik. A hivatalos tévéműsorokban továbbra is a régi időpontok szerepelnek, a Sorozatwiki pedig arról számol be, hogy sok néző náluk érdeklődik a műsorok időzítéséről.

Kiemelt kép: RTL Klub