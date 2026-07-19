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Nagyvilág

Ukrán dróntámadás érte az orosz Amazonként ismert cég raktárait, nyolcan meghaltak

TATYANA MAKEYEVA / AFP
admin Ősze András
2026. 07. 19. 07:18
TATYANA MAKEYEVA / AFP
A logisztikai központok fontos szerepet játszhattak az orosz hadsereg ellátásában.

Nyolcan meghaltak, 62 ember megsérült, miután ukrán dróntámadás érte az orosz Wildberries két logisztikai központját, írja a BBC. Az ukránok szerint háborús célokra is használt létesítményeket támadtak. Az egyik dróncsapás a Moszkvától 475 kilométerre fekvő Tambovban történt, ahol hét ember vesztette életét és 25-en megsérültek, míg a Moszkvai területen található Elektrosztalban egy halálos áldozatot és 37 sérültet jelentettek.

Kijev szerint katonai célpontok voltak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, a támadások olyan jelentős logisztikai létesítményeket értek, amelyeket szankciók alá eső drónalkatrészek és navigációs eszközök szállítására használtak. A Reuters az esetről felvételeket is közölt: lángoló raktárépületek, hatalmas füstoszlopok és menekülő dolgozók láthatók. Az ukrán elnök szerint az akció válasz volt az orosz hadsereg ukrán városokat és civil infrastruktúrát érő támadásaira. Az éjszaka folyamán Oroszország támadásaiban 14 ember halt meg Ukrajnában.

Fontos szerepet játszhatott az orosz hadsereg ellátásában

Szerhij Kuzan, az Ukrán Biztonsági és Együttműködési Központ vezetője a BBC-nek azt mondta, a Wildberries kulcsszerepet játszik az orosz logisztikában, felületét pedig önkéntesek katonai felszerelések – például rádiók, golyóálló mellények és drónalkatrészek – beszerzésére is használták. Szerinte a csapás célja az orosz hadsereg ellátási láncának és a kettős felhasználású termékek szállításának megzavarása volt. A tambovi régió kormányzója szerint a légvédelem a támadás során 28 ukrán drónt lőtt le, a sérültek többsége repeszektől sebesült meg.

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