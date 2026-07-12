Nagyvilág
Mosoly Trump mögül és égfestő tűzijáték a hét képein
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump amerikai elnök érkezik a NATO-vezetőkhöz egy közös fotózásra, mögötte jobbra Magyar Péter 2026. július 8-án.
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump amerikai elnök érkezik a NATO-vezetőkhöz egy közös fotózásra, mögötte jobbra Magyar Péter 2026. július 8-án.
Mosoly Trump mögül és égfestő tűzijáték a hét képein
A 2026. július 3. és 10. közötti időszak külföldön készült fotóiból válogattuk össze heti képgalériánkat.
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