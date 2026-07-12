Nagyvilág

Mosoly Trump mögül és égfestő tűzijáték a hét képein

SAUL LOEB / AFP
Donald Trump amerikai elnök érkezik a NATO-vezetőkhöz egy közös fotózásra, mögötte jobbra Magyar Péter 2026. július 8-án.
admin Csóti Rebeka
2026. 07. 12. 12:31
SAUL LOEB / AFP
Donald Trump amerikai elnök érkezik a NATO-vezetőkhöz egy közös fotózásra, mögötte jobbra Magyar Péter 2026. július 8-án.

Mosoly Trump mögül és égfestő tűzijáték a hét képein

admin Csóti Rebeka
2026. 07. 12. 12:31
A 2026. július 3. és 10. közötti időszak külföldön készült fotóiból válogattuk össze heti képgalériánkat.
11 fotó
Nagyvilág
a hét képeidonald trumphét képeijúlius 4.
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