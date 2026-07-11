„Mint az angyalok: berepülünk, megmentünk, aztán lelépünk” – elkísértük Bokszert egy Dnyeper menti embermentésre

23:30-kor csörög az ébresztőóra. Andrij „Bokszer”, Herszon város helyi híressége éjfélkor indul két páncélozott kisbusszal a városból kifelé az M-14-en, hogy a Dnyeper-folyó mentén elterülő falvakból evakuálja azokat a civileket, akikért még a rendőrség sem megy el – annyira veszélyes.

Ukrajna Herszon megyéjét kettészeli a Dnyeper folyó, amely egyben a frontvonal is. A folyásirány szerinti bal parton az oroszok, a jobb oldalon az ukránok néznek farkasszemet egymással az alig pár száz méter széles víztükör fölött – a drónok és a tüzérség jelenléte miatt mindkét partszakasz kilométerekkel beljebb is életveszélyes.

Ide készül Andrij éjfélkor.

Mint az angyalok: berepülünk, megmentünk, aztán lelépünk

– fogalja össze a munkájukat.

Drónveszélyben

A városban órák óta kijárási tilalom van, teljes az elsötétítés, amikor a hold elbújik a felhők mögé, az ember az orráig sem lát. Kiélesedik a hallás, miközben vár, hogy megérkezzen a második jármű. Ez jól jön, amikor a koromsötétből egyszer csak kiválik egy halkan berregő hang.