Trump: Ukrajna engedélyt kap Patriot rakéták gyártására

Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcstalálkozó keretében Ankarában, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott szerdai találkozóján.

Trump a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál beszámolója szerint nem pontosította azonban, hogy teljes rendszerekre vagy csakis az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt Washington.

Egy kis madár elcsiripelte nekem, hogy megadjuk Ukrajnának a Patriot gyártási jogát. Megmutatjuk nekik (Ukrajnának), miként kell csinálni, ez ugyanis valójában nagyon nehéz, bár ők tudják, hogyan kell a nehéz dolgokat gyorsan megcsinálni

– mondta az amerikai elnök.