Az orosz erők csapást mértek az éjszaka kijevi hadiipari üzemekre, a többi között találat érte a Samsung-Ukrajina vállalat üzemét is, ahol Flamingo típusú manőverező robotrepülőgépekhez gyártottak alkatrészeket, valamint egy dróngyártó üzemet is – közölte szerdán a moszkvai védelmi tárca.

Ma éjjel, válaszul a kijevi rezsim által az oroszországi polgári infrastruktúra elleni terrortámadásokra, az Oroszországi Föderáció Fegyveres Erői csoportos csapást mértek nagy pontosságú, földi telepítésű fegyverekkel az ukrán hadiipari komplexum létesítményeire Kijevben. A csapás eredményeként megsemmisült a Samsung-Ukrajina vállalat ipari üzeme, ahol az FP-5 Flamingo típusú, földi indítású manőverező robotrepülőgépek alkatrészeit gyártották és tárolták, valamint egy műhely is, amely nagy és a közepes hatótávolságú drónok összeszerelésére szolgált

– közölte a tárca.

A moszkvai védelmi minisztérium szerdai hadijelentése szerint a „különleges katonai művelet” térségében az utóbbi egy napban összesen több mint 1450 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

A tárca a megsemmisített ukrán katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel katonai célokra használt energetikai és közlekedési infrastrukturális létesítményeket, valamint drónok raktározásának, összeszerelésének és indításának helyszíneit, nyolc irányított légibombát, továbbá 903 repülőgéptípusú drónt. Közölték azt is, hogy Lancet típusú orosz drónokkal csapást mértek ukrán tengeri drónok egy kötelékére a Fekete-tengeren. Zaporizzsja régióban pedig Gerany típusú drónokkal az ukrán hadsereg által használt mozdonyokat semmisítettek meg.

Első alkalommal jelentették brit gyártmányú Rapid Ranger légvédelmi rendszer megsemmisítését. A minisztérium szerint az éjszaka 415 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett, illetve a Fekete-tenger térségében.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a légvédelem a délutáni órákig megsemmisített 11 ukrán drónt, amely az orosz főváros felé tartott.

Az ostromlott donyecki Liman településről az ott harcoló orosz egységek Tobol hívójelű katonája az ukrán egységek általi fosztogatásokról számolt be. Hozzátette: folyamatosan érkezik a segítség a helyi lakosságnak.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vettek két orosz állampolgárt, aki információkat gyűjtött az ukrán hírszerzés számára a hadsereg állásairól „a különleges katonai művelet” övezetében, a légvédelmi egységek telepítési helyeiről a félszigeten, valamint dokumentálták az ukrán csapások következményeit orosz területen. Hozzátették, hogy a két gyanúsított beismerő vallomást tett.

(MTI)