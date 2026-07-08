Szélsőséges hőmérsékletet mértek a La Manche csatornán

„Szélsőséges” szinteket ért el a tenger felszínének hőmérséklete kedden a La Manche csatornán – közölte a brit meteorológiai hivatal (Met Office), miközben Angliában és Franciaországban a valaha tapasztalt legmelegebb júniust élték át. A szélsőséges szintet az északnyugat-franciaországi Bretagne-tól északra mérték – közölte a Met Office szóvivője.

Szaknyelven a vízfelszín hőmérsékletét akkor nevezik szélsőségesnek, ha legalább öt Celsius-fokkal meghaladja az 1982-2011-es időszak referenciaszintjét.

A La Manche többi részén és az Északi-tengerben a Met Office a referenciaértéknél 2-3 Celsius-fokkal magasabb hőmérsékleteket mért. A szóvivő szerint szombatig a hőség minden bizonnyal kiterjed a La Manche más nyugati térségeire is.

A brit meteorológiai hivatal szerint a mért hőmérsékletek az általában augusztusban mért értékeknek felelnek meg, ezt egyebek mellett az Európa nagy részét június végén sújtó rekord légköri forróság okozta.

Angliában idén volt a legmelegebb a június a mérések kezdete óta, a rekordhőmérséklet több napon át is megdőlt, akárcsak Franciaországban, ahol az átlaghőmérséklet szintén meghaladta a 2003-as és 2025-ös rekordokat. A tenger felszínének hőmérséklete általában eltérést mutat a szárazföld belsejében mért hőmérsékletekhez képest.

Világszinten az óceánok vize júniusban volt a valaha mért legmelegebb, és a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg, az El Nino időjárási jelenség és az éghajlatváltozás tovább emelheti a hőmérsékleteket – közölte az Európai Unió Copernicus Tengermegfigyelő Szolgálata. A mérések szerint a világtengerek vizének átlagos hőmérséklete júniusban 20,98 fok volt, magasabb, mint a 2023. és 2024. évi rekord.

A tudósok figyelmeztetnek, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek, így a hőhullámok gyakoribbá és intenzívebbé válnak az ember okozta éghajlatváltozás miatt.

Az óceánunk forrásban van a fosszilis tüzelőanyagok okozta klímakáosz miatt

– írta közleményében Chris Thorne, a Greenpeace UK szóvivője.

Ahogyan a szárazföldi állatokat szenvedni látjuk a magas hőmérsékletek miatt, a hőség az óceánjaink életének összetett hálózatát is felborítja

– tette hozzá.

(MTI)