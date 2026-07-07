Addig vitatkozott a cseh kormányfő és államfő, míg végül két külön géppel repültek el a NATO-csúcsra

Külön repülőgéppel indult el az ankarai NATO-csúcstalálkozóra kedd reggel Prágából Andrej Babis miniszterelnök és Petr Pavel államfő, írja az MTI.

A miniszterelnök gépe reggel nyolc után, az államfőé pedig egy órával később szállt fel a prágai katonai repülőtérről.

A kormány és az államfő között hónapokig tartó nyílt vita folyt arról, ki képviselje Csehországot Ankarában, illetve ki vezesse a cseh küldöttséget.

A kormány úgy döntött, hogy a hivatalos küldöttséget a kormányfő, valamint a külügyi és a védelmi tárca vezetője fogja alkotni, s nem számoltak az elnökkel.

Petr Pavel ezután beadvánnyal fordult az alkotmánybírósághoz, mert szerinte az elnök feladata és joga Csehország külföldi képviselete. A testület ezután előzetes intézkedést adott ki, miszerint a kormánynak biztosítania kell az elnök részvételét a NATO-csúcson. Ennek alapján a kormány külön repülőgépet biztosított az elnöknek, de a hivatalos delegáció összetételét nem módosította.

A kormányfő az elmúlt napokban többször is nyilvánosan felszólította az elnököt, hogy ne utazzon Ankarába, mert azzal ártana Csehország érdekeinek. Petr Pavel ezekre a felszólításokra nem reagált.

Andrej Babis elutazás előtt kedden reggel a Kbely katonai repülőtéren újságíróknak azt mondta, hogy a hivatalos cseh küldöttség és az államfő ankarai programját nem egyeztették. „A kül- és belpolitikáról a kormány dönt. Mi döntünk a költségvetésről. Mi vagyunk felelősek a parlament előtt. Semmiféle koordinációról nem tudok, én nem vagyok kapcsolatban az elnök úrral” – jelentette ki a kormányfő újságírói kérdésre válaszolva.

A csúcstalálkozó programja ismert, a cseh küldöttséget Andrej Babis vezeti, aki Csehország nevében beszédet mond. Szorítunk az elnök úrnak, hogy érezze jól magát, találkozzon a barátaival, és sok fotót hozzon haza

– mondta Petr Macinka külügyminiszter.

Az államfő elutazása előtti sajtótájékoztatóján szintén a repülőtéren ismertette ankarai programját. Elmondta, hogy a nap folyamán részt vesz a hadiipari cégek fórumán, majd este a NATO-vezetők informális vacsoráján is. A vacsorára – mondta – Recep Tayyip Erdogan török államfő hívta meg. Szerdán Petr Pavel részt vesz a NATO-csúcstalálkozó hivatalos ülésén is. Az elnök kifejtette: azért akar részt venni a NATO-csúcson, hogy első kézből, személyesen és közvetlenül hallhassa a politikai vezetők véleményeit.

Andrej Babis újságírók előtt kijelentette: Csehország a jövő évi költségvetésben megemeli a védelmi kiadásait, hogy elérjék a bruttó hazai termék (GDP) NATO által megkövetelt két százalékát.

Az államfő kijelentette, hogy támogatja a kormány céljait.

Petr Pavel kérdésre válaszolva hibának nevezte, hogy a kormány és az államfő jelenleg nem folytat egyeztetést Csehország kül- és biztonságpolitikájáról. A korábbi kormányok alatt a legfelsőbb politikai vezetők rendszeresen a Hradzsinban találkoztak és egyeztettek.