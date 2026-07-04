Szentpétervár közelében hajtottak végre súlyos támadást ukrán drónok

Súlyos ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét – írja az MTI orosz híradásokra hivatkozva. Alekszandr Beglov, a megyében lévő Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a mintegy hatmilliós város nagyszabású dróntámadásnak lett kitéve, hozzátéve, hogy

találat érte a környékbeli olajterminált is, ahol egyébként helyi sajtóforrások szerint tűz ütött ki.

Alekszandr Drozgyenko, Leningrád megye kormányzója szerint dróntámadás érte a Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre északnyugatra, a Finn-öbölben található Viszock kikötőjét. Hozzátette, hogy a légvédelem az éjszaka 72 ukrán drónt semmisített meg a régió fölött. A Szentpétervártól délre lévő Pszkov régió fölött pedig hivatalos források szerint több mint 30 ukrán drónt semmisítettek meg az éjszaka. A területen kisebb károk keletkeztek, megrongálódott egy, Velikije Luki városában lévő gyár is.

Az orosz védelmi tárca megerősítette a Leningrád megyét érő támadásokról szóló híreket, azonban cáfolta, hogy Szentpétervárt támadás érte volna. Hozzátették, hogy az éjszaka során a légvédelem 389 ukrán harci drónt semmisített meg az ország légterében.

Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, a műveletek nyomán pedig Oroszország egyes részein már üzemanyaghiány is fellépett.