Brazíliai bungee jumping tragédia: eltűnt az áldozaton lévő GoPro-szerű fejkamera

Nem tudom megérteni, melyik ponton nem láttam a kötelet, hogy nincs rögzítve, egyszerűen nem tudom megérteni

– erről beszélt a hétvégi brazíliai hídugróbaleset egyik vádlottja vallomásában a Telex lapszemléje szerint.

Az elmúlt napokban az egész világot bejárták azok a felvételek, melyen az látszik, hogy a 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitast ledobják egy kiszuperált vasúti hídról, majd kiderül, hogy nem rögzítették őt kötéllel, ezért belehalt az esésbe.

A nő egy vezetett túrára fizetett be, aminek része volt az ugrás. Úgy tudni, a vőlegénye a helyszínen nézte végig az ugrást, és sokkot kapott a történtektől, kórházba kellett vinni. Órákkal az ugrás előtt Rodrigues de Freitas is izgatottan posztolt, azt írta,

ki volt az az őrült, aki enged leugrani egy hídról?

Kiderült, hogy egy ápoló ért elsőként oda a lezuhant nő összetört testéhez, akinek még volt ekkor gyenge pulzusa, de a kiérkező mentők már csak a halált állapíthatták meg.

Rodrigues de Freitast hétfőn temették el a Washington Post cikke szerint. A brazil Estadão arról írt, hogy egy Higor Diniz nevű, az ugrásnál jelenlévő férfi szerint a nő nem esett át biztonsági ellenőrzésen.

A New York Times szerint a nőn volt egy GoPro-szerű fejkamera, ami rögzíthette az esést és az előtte történteket, de egyelőre nem találták meg. Azt egy szemtanú szerint leszedték a lezuhant nő testéről a szervezők és elvitték.