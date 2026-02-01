Nagyvilág

Pretti-gyilkosság, hóvihar, felhőkarcoló-mászás a hét képein

Hóvihar utáni snowboardozás a Kongresszus épülete előtt 2026. január 25-én Washingtonban.
Al Drago / Getty Images
admin Bényi Andrea
2026. 02. 01. 12:01
És még szicíliai földcsuszamlás, bolgár és kirgiz népi játékok és albán kormányellenes zavargások. A 2026. január 23. és 30. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
Földcsuszamlás után a szicíliai Niscemi városában, 2026. január 29-én.
Az amerikai Alex Honnold kötél és biztonsági felszerelés nélkül a Taipei 101 felhőkarcoló teteje felé tart 2026. január 25-én.
A 89 éves Yevheniia Yeremina gáztűzhelye mellett melegedik Kijevben, 2026. január 26-án, miután lakása áramellátása leállt az orosz támadások nyomán.
14 fotó
Nagyvilág
Olvasói sztorik