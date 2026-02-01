Pretti-gyilkosság, hóvihar, felhőkarcoló-mászás a hét képein

És még szicíliai földcsuszamlás, bolgár és kirgiz népi játékok és albán kormányellenes zavargások. A 2026. január 23. és 30. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.