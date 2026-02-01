Nagyvilág
Pretti-gyilkosság, hóvihar, felhőkarcoló-mászás a hét képein
Al Drago / Getty Images
Hóvihar utáni snowboardozás a Kongresszus épülete előtt 2026. január 25-én, Washingtonban.
Al Drago / Getty Images
És még szicíliai földcsuszamlás, bolgár és kirgiz népi játékok és albán kormányellenes zavargások. A 2026. január 23. és 30. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
