Grönlandi tüntetés, spanyol vonatbaleset és pesmerga harcos a hét képein

Trump a Béketanács alapító okiratával, Emmanuel Macron Davosban, szenegáli ünnep az Afrika-kupán, chilei tűzvész és Dakar-rali. A 2026. január 16. és 23. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.