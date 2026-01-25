Nagyvilág

Grönlandi tüntetés, spanyol vonatbaleset és pesmerga harcos a hét képein

Sean Gallup / Getty Images
Tüntetők az amerikai konzulátus előtt Nuukban, Grönland fővárosában Donald Trump szigetet érintő tervei ellen tiltakoznak 2026. január 17-án.
admin Bényi Andrea
2026. 01. 25. 13:15
Sean Gallup / Getty Images
Trump a Béketanács alapító okiratával, Emmanuel Macron Davosban, szenegáli ünnep az Afrika-kupán, chilei tűzvész és Dakar-rali. A 2026. január 16. és 23. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
14 fotó
Nagyvilág
donald trumpemmanuel macrongrönlandhét képei
