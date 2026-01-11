Nagyvilág

Szuperhold, Bardot koporsója és zászlóégetés a hét képein

Jesus Vargas / Getty Images
Nicolas Maduro támogatói amerikai zászlót égetnek a caracasi Miraflores-palota közelében, Venezuelában 2026. január 3-án.
2026. 01. 11. 12:00
A 2026. január 2. és 9. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
