Szuperhold, Bardot koporsója és zászlóégetés a hét képein
Nicolas Maduro támogatói amerikai zászlót égetnek a caracasi Miraflores-palota közelében, Venezuelában 2026. január 3-án.
A 2026. január 2. és 9. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
