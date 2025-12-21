Nagyvilág
Trauma a tengerparton, tűzszertartás és jégmozdony a hét képein
DAVID GRAY / AFP
December 18-án megemlékező üzenettel tiszteleg a sydney-i Bondi Beach sétányán december 14-én történt lövöldözés áldozatai előtt.
DAVID GRAY / AFP
A 2025. december 12. és 19. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
