Gázai életképek, Zuckerberg fejű robotkutya, rengeteg retriever, kényszerleszállás az autópályán a hét képein

Nobel-díj, villámárvíz és az ukrán fegyveres erők napja - a 2025. december 5. és 12 közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.