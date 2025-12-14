Nagyvilág
Gázai életképek, Zuckerberg fejű robotkutya, rengeteg retriever, kényszerleszállás az autópályán a hét képein
BASHAR TALEB / AFP
Homokszállítás a Gázai övezetben, Deir al-Balahban 2025. december 10-én.
Nobel-díj, villámárvíz és az ukrán fegyveres erők napja - a 2025. december 5. és 12 közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
