Nagyvilág

Gázai életképek, Zuckerberg fejű robotkutya, rengeteg retriever, kényszerleszállás az autópályán a hét képein

Gázai övezet
BASHAR TALEB / AFP
Homokszállítás a Gázai övezetben, Deir al-Balahban 2025. december 10-én.
admin Bényi Andrea
2025. 12. 14. 12:00
Gázai övezet
BASHAR TALEB / AFP
Homokszállítás a Gázai övezetben, Deir al-Balahban 2025. december 10-én.

Gázai életképek, Zuckerberg fejű robotkutya, rengeteg retriever, kényszerleszállás az autópályán a hét képein

admin Bényi Andrea
2025. 12. 14. 12:00
Nobel-díj, villámárvíz és az ukrán fegyveres erők napja - a 2025. december 5. és 12 közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
14 fotó
Nagyvilág
galériahét képeirobotkutyazuckerberg
Orbán Viktor: idén adventkor mindenki „torkaszakadtából üvölt” a politikában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik