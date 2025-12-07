Nagyvilág

Lego Trump, búvár Mikulás, bohócok a hét képein

Kazuhiro NOGI / AFP
Karácsonyi esemény előkészületei a Sunshine Akváriumban, Tokióban, 2025. december 1-jén.
Bényi Andrea
2025. 12. 07. 11:48
Kazuhiro NOGI / AFP
Libertadores Kupa, árvíz, Greta Thunberg - a 2025. november 28. december 5. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
13 fotó
búvár mikulásgalériagreta thunberghét képei
