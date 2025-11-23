Nagyvilág

Zsiráfköltöztetés, ráketetés és velencei delfin a hét képein

Tony KARUMBA / AFP
Egy fiatal masai zsiráf áttelepítését végzik a Kenya Wildlife Services munkatársai Naivasha-ban 2025. november 16-án.
admin Bényi Andrea
2025. 11. 23. 11:56
Továbbá Epstein-akták, Tom Cruise Oscar-díja, Dick Cheney temetése és a curacaói válogatott sikere. A 2025. november 14. és 21. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
13 fotó
Nagyvilág
curacaodick cheneyepsteinhét képei
Von der Leyen a béketervről: Három vörös vonal van
