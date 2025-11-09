Nagyvilág

Lord Beckham, szuperhold, humanoid robotok a hét képein

Andrew Matthews / Pool / Getty Images
Sir David Beckham feleségével, Lady Victoriával pózol, miután lovagi címet kapott a windsori kastélyban 2025. november 4-én.
admin Bényi Andrea
2025. 11. 09. 12:06
Halottak napja Haitin, áradás Vietnámban, aszály Görögországban, választások az Egyesült Államokban és Indiában. A 2025. október 31. és november 7. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
15 fotó
Nagyvilág
hét képeiképgalériaképválogatásdavid beckham
