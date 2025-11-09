Nagyvilág
Lord Beckham, szuperhold, humanoid robotok a hét képein
Andrew Matthews / Pool / Getty Images
Halottak napja Haitin, áradás Vietnámban, aszály Görögországban, választások az Egyesült Államokban és Indiában. A 2025. október 31. és november 7. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
