Lord Beckham, szuperhold, humanoid robotok a hét képein

Halottak napja Haitin, áradás Vietnámban, aszály Görögországban, választások az Egyesült Államokban és Indiában. A 2025. október 31. és november 7. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.