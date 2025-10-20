Politico: szavazati jog nélküli tagságot kínálhat az EU Ukrajnának

Új országok csatlakozhatnak az Európai Unióhoz teljes szavazati jog nélkül – írja a Politico. A cikk szerint ez az intézkedés olyan vezetőket, mint Orbán Viktor magyar miniszterelnök nyitottabbá tehet olyan országok csatlakozását illetően, mint Ukrajna.

Mint a lap írja, az EU-tagsági szabályok megváltoztatására irányuló javaslat korai szakaszban van, és minden tagnak jóvá kell hagynia – állította a Politiconal három európai diplomata és egy, a tárgyalásokat ismerő EU-tisztviselő. Az elképzelés az, hogy az új tagok teljes jogokat szerezzenek, miután az EU átalakította működését, és egyes országok számára nehezített a vetójogon.

Ez a legújabb kísérlete az EU-párti kormányoknak – mint például Ausztria és Svédország – hogy új lendületet kapjanak a bővítési folyamatok, amiket jelenleg Magyarország és néhány más ország blokkol a piacok és a biztonság védelme érdekében.

„A jövőbeli tagoknak le kellene mondaniuk vétójogukról, amíg a kulcsfontosságú intézményi reformok – például a minősített többségi szavazás bevezetése a legtöbb szakpolitikai területen – végrehajtásra nem kerülnek” – mondta Anton Hofreiter, a német Bundestag Európai Ügyek Bizottságának elnöke.

A kezdeményezés lehetővé tenné az EU-tagság felé vezető úton lévő országok, mint például Ukrajna, Moldova és Montenegró, hogy élvezhessék az EU-tagság számos előnyét, de vétójog nélkül.

Az ukrán miniszterelnök-helyettes azt közölte: van remény, hogy az EU még az év vége előtt valamilyen kreatív megoldást talál a magyar ellenállás leküzdésére, és akkor áttörést lehet elérni országa csatlakozása ügyében. Tarasz Kacska szerint az Európai Unió vezetői nem kevesebb, mint hat tárgyalási fejezet megindítását határozhatják el, mert egyre nagyobb a politikai szándék és Orbán Viktorra fokozott nyomás nehezedik, hogy adja fel a vétót.

Kacska hozzátette: a magyar álláspont egyre tarthatatlanabb lesz. Az ukrán belépés elutasítása a Fidesz választási hadjáratának központi eleme. Ám – mint rámutatott –, a magyar ellenkezés nem leküzdhetetlen, és valószínűleg a decemberi csúcson megtalálják a kiutat.