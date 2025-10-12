Nagyvilág
Cápák kampón, guanós zsákok és tüntetéstűz a hét képein
LUIS TATO / AFP
Tüntetők egy fémkonténerrel védekeznek a madagaszkári biztonsági erőkkel szemben Antananarivóban, 2025. október 9-én.
LUIS TATO / AFP
Tüntetők egy fémkonténerrel védekeznek a madagaszkári biztonsági erőkkel szemben Antananarivóban, 2025. október 9-én.
Cápák kampón, guanós zsákok és tüntetéstűz a hét képein
A 2025. október 3. és 10. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!