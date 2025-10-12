Nagyvilág

Cápák kampón, guanós zsákok és tüntetéstűz a hét képein

LUIS TATO / AFP
Tüntetők egy fémkonténerrel védekeznek a madagaszkári biztonsági erőkkel szemben Antananarivóban, 2025. október 9-én.
admin Bényi Andrea
2025. 10. 12. 11:54
LUIS TATO / AFP
Tüntetők egy fémkonténerrel védekeznek a madagaszkári biztonsági erőkkel szemben Antananarivóban, 2025. október 9-én.

Cápák kampón, guanós zsákok és tüntetéstűz a hét képein

admin Bényi Andrea
2025. 10. 12. 11:54
A 2025. október 3. és 10. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
14 fotó
Nagyvilág
hét képeiképválogatásnobel-békedíjmaria corina machado
People: Diane Keaton egészsége hirtelen leromlott az elmúlt hónapokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik