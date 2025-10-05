Nagyvilág
Pápai üdvözlet, őszi színkavalkád és esti száguldás a hét képein
Roslan RAHMAN / AFP
A Marina Bay Street Circuit kivilágított pályája a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt 2025. október 1-jén.
Roslan RAHMAN / AFP
A Marina Bay Street Circuit kivilágított pályája a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj előtt 2025. október 1-jén.
Pápai üdvözlet, őszi színkavalkád és esti száguldás a hét képein
A 2025. szeptember 19. és 26. közötti időszak képeiből válogattuk össze heti képgalériánkat.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!