Nagyvilág

Rúdkirály, szent fürdés és gázai szenvedés a hét képein

Omar AL-QATTAA / AFP
Súlyosan megrongálódott épület, melyet izraeli bombázás semmisített meg Gáza városában 2025. szeptember 15-én.
admin Bényi Andrea
2025. 09. 21. 11:58
Omar AL-QATTAA / AFP
Súlyosan megrongálódott épület, melyet izraeli bombázás semmisített meg Gáza városában 2025. szeptember 15-én.

Rúdkirály, szent fürdés és gázai szenvedés a hét képein

admin Bényi Andrea
2025. 09. 21. 11:58
A 2025. szeptember 12. és 19. közötti időszak képeiből válogattuk össze a heti képgalériánkat.
14 fotó
Nagyvilág
hét képeiképgalériaképválogatásholland király
Miről rendelkezik a cigányok törvénye?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik