Nagyvilág
Vérhold, szörfkutyák és nepáli kiáltás a hét képein
PRABIN RANABHAT / AFP
Tüntetők követelik Katmandu utcáin a kormányuktól a közösségi média tiltásának feloldását és a korrupció elleni fellépést 2025. szeptember 8-án.
A 2025. szeptember 5. és 12. közötti időszak képeiből válogattuk össze a heti képgalériánkat.
