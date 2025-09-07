Nagyvilág
Égő autók, siklóvasút-tragédia és kínai köszöntő a hét képein
Jade Gao / AFP
Hszi Csinping köszöntője a második világháború végének 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai parádé után, Pekingben, 2025. szeptember 3-án.
Jade Gao / AFP
A 2025. augusztus 29. és szeptember 5. közötti időszak képeiből válogattuk össze a heti képgalériánkat.
