Meghalt Manmohan Szingh, az indiai gazdasági nyitás atyja

Kilencvenkét éves korában csütörtökön meghalt Manmohan Szingh volt indiai kormányfő, akit az indiai gazdasági nyitás atyjaként tiszteltek. A volt miniszterelnököt helyi idő szerint csütörtök este szállították be az Újdelhiben működő AIIMS kórház sürgősségi osztályára, miután otthonában elvesztette az eszméletét. A politikust, aki idős korából fakadó betegségek miatt kezeltek, a kórházban halottnak nyilvánították.

India „legjelentősebb vezetői egyikét” gyászolja – írta Narendra Modi hivatalban lévő kormányfő az X-en. Mint fogalmazott, a szerény körülmények közül származó Szingh tiszteletre méltó gazdasági szakemberré küzdötte fel magát. Szingh 2004-től 2014-ig volt hatalmon a világ mára legnépesebb országában. Egykori pénzügyminiszterként 1991-ben felügyelte az ország gazdasági elszigeteltségének megszüntetését.

India mourns the loss of one of its most distinguished leaders, Dr. Manmohan Singh Ji. Rising from humble origins, he rose to become a respected economist. He served in various government positions as well, including as Finance Minister, leaving a strong imprint on our economic… pic.twitter.com/clW00Yv6oP

— Narendra Modi (@narendramodi) December 26, 2024