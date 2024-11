Lengyelország kész lelőni a feléjük jövő orosz rakétákat

Amennyiben az Ukrajna elleni orosz támadások során valamelyik rakéta Lengyelország irányába repülne, a hadsereg kész lelőni – jelentette ki Cezary Tomczyk lengyel védelmi miniszter-helyettes vasárnap a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban.

Tomczyk annak kapcsán nyilatkozott, hogy vasárnapra virradóra Oroszország masszív légitámadást indított Ukrajna ellen. A miniszterhelyettes megerősítette: a történtek miatt vasárnap hajnalban Lengyelország keleti határa térségében ismét járőrözést tartott két lengyel és két amerikai vadászgép, valamint egy utántöltő repülőgép. Az akció még a reggeli órákban véget ért.

Az Ukrajna elleni légitámadások idején a lengyel vadászgépek korábban is járőrözést végeztek az ország keleti részében. Tomczyk aláhúzta: a tárcája a vasárnapi készültség során folyamatos kapcsolatban volt a lengyel hadsereg parancsnokaival, valamint az ukrán partnerekkel is. Az orosz támadás a lengyel határtól több tíz kilométerre fekvő célpontokat is érte – mondta el. Kérdésre válaszolva közölte: vasárnap nem állt fel annak kockázata, hogy valamelyik rakéta Lengyelország felé repülne. „Viszont készen álltunk erre is” – tette hozzá.

Maciej Klisz altábornagy, a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoka, valamint a lengyel kormány álláspontja az, hogy „amennyiben egy rakéta történetesen Lengyelország felé repülne, lelőnék” – jelentette ki.

Az ukrajnai háború kitörése óta többször történt, hogy orosz légieszközök hatoltak be a lengyel légtérbe. Márciusban például a nyugat-ukrajnai Lviv megyét érte rakéta- és dróntámadás, és közben az egyik manőverező robotrepülőgép 39 másodpercig volt a lengyel légtérben, amelybe mintegy 1-2 kilométer mélységben hatolt be.