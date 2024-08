1330 embert vesztettek az oroszok egy nap leforgása alatt

Az ukrán védelmi tárca ma is közzétette számításait az előző napi orosz veszteségekről. Eszerint 1330 katonát vesztettek az előző 24 órában az oroszok, ezzel már 600 ezerhez közelít (egész pontosan 596.950) a közelít az elesett (és harcképtelenné vált) oroszok száma az két és fél évvel ezelőtt kezdődő orosz invázió óta.

Az oroszok a tegnapi napon 12 tankot, 35 páncélozott járművet és 59 tüzérségi eszközt is elvesztettek az ukránok szerint.

“War is ninety percent information.”

Napoleon Bonaparte

The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to August 16, 2024. pic.twitter.com/8iBe3cAcnm

— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 16, 2024