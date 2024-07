Spanyolországba szállítottak 16 orvosi kezelésre szoruló gyereket

Tizenhat, orvosi kezelésre szoruló palesztin gyermeket és családjukat szállították át az Európai Unió segítségével Egyiptomból Spanyolországba szerdán – jelentette be az Európai Bizottság, hozzátéve, hogy ez az első ilyen jellegű művelet. A testület brüsszeli közleménye szerint a műveletben az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa (EUCPM) mellett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Palesztin Gyermekek Segélyalapja (PCRF) is részt vett.

A közleményben aláhúzták, hogy mind ez idáig Spanyolország mellett Belgium, Olaszország, Luxemburg, Málta, Románia és Szlovákia ajánlott fel segítséget az egészségügyi evakuációkhoz, beleértve a gyerekek szállítását és elhelyezését. A kezelésre szoruló gyerekek Európába szállítása várhatóan az elkövetkezendő hetekben is folytatódik, a műveletekben az említetteken kívül az EU vészhelyzeti reagálási koordinációs központja (ERCC) is részt vesz.

Sztella Kiriakídisz, az Európai Unió egészségügyi biztosa felhívta a figyelmet arra, hogy a gázai humanitárius válság mélyülésével egyre nő azok száma, akik nem jutnak életmentő orvosi kezelésekhez, ezért az EU-nak igyekeznie kell biztosítania a leginkább rászorulók – elsősorban gyerekek – egészségügyi célú kimenekítését.

Janez Lenarcic, a válságkezelésért felelős uniós biztos rámutatott arra, hogy a kevés épen maradt gázai kórház túlzsúfoltsága miatt az ilyen jellegű evakuálások “fontosabbak, mint valaha”, hozzátéve, hogy Izraelnek mindent meg kell tennie e műveletek megkönnyítéséért.

A közleményben jelezték azt is, hogy idén az EU humanitárius költségvetésének már 23 százalékát, több mint 32 millió eurót (12,4 milliárd forint) fordított a Gázai övezet egészségügyi támogatására.

(MTI)