Egy új amerikai fegyvert tesztelnek az ukrán fronton

Az AM General amerikai hadiipari cég olyan tüzérségi rendszert fejlesztett ki, amit a könnyű fegyverzetű gyalogsági vagy a különleges egységek használhatnak, és most az ukrán fronton harctéri körülmények között is kipróbálják – idézi az AM Genaral X-bejegyzését az Infostart. A mindössze két terepjáróból álló, Humvee 2-CT Hawkeye egyik járműve hordozza a 105 mm-es ágyútarackot, míg a másik a lőszert szállítja.

⚡️The 🇺🇸United States has sent its new lightweight 105mm reduced-recoil howitzer, the Humvee 2-CT Hawkeye, to 🇺🇦Ukraine for combat testing, AM General program director Mike Evans said.

This artillery system is installed, as you might guess, on the chassis of a Humvee vehicle and… pic.twitter.com/bvZ7A3SJNI

— 🪖Military news (@front_ukrainian) June 25, 2024