Több mint 15 orosz rendőrt öltek meg egy dagesztáni terrortámadásban

A rendfenntartó erők több mint 15 tagja, valamint több civil vált terrortámadás áldozatává Dagesztánban – jelentette be Szergej Melikov, a régió vezetője hétfőre virradóra a Telegram-csatornáján közzétett videófelhívásban. Az Oroszországhoz tartozó köztársaság vezetője elmondta, hogy hat fegyveres támadót likvidáltak. Bejelentette, hogy Mahacskalában és Derbentben az operatív harci intézkedések aktív szakasza befejeződött, a nyomozás, az alvó sejtek tagjainak felkutatása folytatódik. Azt mondta, hogy a terrortámadást egyebek között külföldről készítették elő. Melihov, aki anyagi támogatást helyezett kilátásba az áldozatok hozzátartozóinak és a sérülteknek, háromnapos gyászt jelentett be Dagesztánban. A köztársaság belügyminisztériuma szerint 16 embert ápolnak kórházban – írta az MTI.

Vasárnap este a dagesztáni Derbentben fegyveres támadás ért egy ortodox templomot és egy zsinagógát, Mahacskalában pedig egy ortodox templomot és egy közlekedésirendőr-posztot. Tűzharc tört ki a Derbenthez közeli Szergokala községben is. A derbenti templom papja életét vesztette.

A RIA Novosztyi hírügynökség belügyi forrásokra hivatkozva közölte, hogy őrizetbe vették Magomed Omarovot, a Kaszpi-tenger partján fekvő Szergokalai járás vezetőjét, akinek két fia és unokaöccse részt vett a támadásban. Mindhárman életüket vesztették.

BREAKING:

The number of k*lled in the Islamist terror attack in Dagestan has increased to around 20.

The authorities say 15 of them are police officers, with the rest being civilians including a priest who had his throat slit in his church pic.twitter.com/V2gbkZNRSg

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 24, 2024