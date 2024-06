Kirakták az orosz minisztereket a tárgyalóteremből Kim Dzsong Un miatt

Miközben láthatólag teljes az összhang Vlagyimir Putyin orosz elnök és észak-koreai kollégája, Kim Dzsong Un között, alsóbb szinten volt egy kisebb incidens a felek között. Az orosz delegáció magas rangú tagjai, miniszterelnök-helyettesek és miniszterek, köztük Szergej Lavrov külügyminiszter elfoglalták a helyüket a tárgyalóasztalnál, amikor belépett a terembe egy észak-koreai illetékes és kiparancsolta az egész társaságot.

Amikor az orosz elvtársak értetlenkedtek, az észak-koreai ellentmondást nem tűrően azt mondta:

Ezután az orosz miniszterek megadták magukat és elkezdtek kifelé indulni a felvétel szerint.

Russian ministers were kicked out of the negotiation hall in Pyongyang

Russian ministers who entered the negotiation hall were kicked out by a North Korean official to let Kim Jong-un enter first.

When asked by the North Korean official to “step into the hall,” a member of the… pic.twitter.com/h4fTHmRy4P

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2024