Lefújta a rendőrség Orbánék brüsszeli konferenciáját

Kedden a brüsszeli rendőrség leállíttatta az európai jobboldali elit gyűlését, tudta meg a Politico. Az eredetileg kétnaposra tervezett Nemzeti Konzervatív Konferencia (NATCON), amelyen Orbán Viktor és több szélsőjobboldali politikus is felszólalt volna, több helyszínmódosítás után kedden vette kezdetét, és eredetileg szerdán ért volna véget. Ám két órával a rendezvény kezdete után a rendőrök kivonultak az európai negyed közelében található, Claridge nevű rendezvényhelyszínhez, és közölték a szervezőkkel, hogy a konferenciát meg kell szakítani.

A brüsszeli hatóságok később arról tájékoztatták a Politicót, hogy „a közrend megzavarásának veszélye miatt döntöttek a rendezvény beszüntetése mellett”.

A soron következő beszédet a brexit szellemi atyja, Nigel Farage már nem tarthatta meg.

Frank Füredi, a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli igazgatója a Politicónak azt mondta, olyan az egész, mintha egy totális diktatúrában lennének.

– mondta Füredi.

A rendezvénynek már több napja próbáltak helyszínt találni a szervezők. Eredetileg úgy volt, hogy az MCC brüsszeli irodája által szervezett Nemzeti Konzervatív Konferencia és adománygyűjtés helyszíne a Concert Noble lesz. A szervezők viszont visszaléptek, a hírek szerint azért, mert komoly nyomás nehezedett rájuk amiatt, hogy szélsőséges szervezeteknek és politikusoknak biztosítanak helyet. Ezek után került képbe a Sofitel, de hétfő este a szálloda is visszamondta a megállapodást.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója bejegyzéséből derült ki, hogy végül a Claridge rendezvényhelyszínen kezdődhetett el a konferencia, ám a rendőrség ott is lehúzta a rolót a polgármester döntésére hivatkozva.

The Mayor of Brussels does not believe in free speech. While @Nigel_Farage is speaking inside he has sent police to shut down @NatConTalk. pic.twitter.com/2EqhWzD8Fb