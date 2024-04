Felpofozták a szónokot a grúz parlamentben az ügynöktörvény vitáján

Hatalmas indulatokat váltott ki Georgiában (Grúzia) az orosz mintára bevezetni kíván „külföldi ügynökről” szóló törvény: nemcsak az utcán, hanem a parlamentben is forrnak az indulatok. A parlamenti vitán akkora pofont ver le az egyik ellenzéki vezető az éppen felszólaló kormánypárti frakcióvezetőnek, Mamuka Mdinaradzénak, hogy az kiesett a kamera látószögéből is. Pillanatok alatt tömegbunyó helyszínévé vált a terem.

A grúz törvényjavaslat szerint azoknak a szervezeteknek kellene „külföldi ügynökként” regisztrálniuk magukat, melyek támogatásuk több mint 20 százalékát kapják külföldről. A javaslat kapcsán komoly aggodalmakat fogalmazott meg az EU, amely tavaly decemberben adott tagjelölti státuszt az országnak.

❗️ A fight broke out in the Georgian parliament during the consideration of the controversial bill on “foreign agents”

The leader of the “Citizens Party” Aleko Elisashvili attacked the leader of the parliamentary majority Mamuka Mdinaradze.

A fight broke out at the meeting of… pic.twitter.com/NVlqVBwoHh

— NEXTA (@nexta_tv) April 15, 2024