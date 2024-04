Fénnyel akarta táplálni babáját az orosz influenszer

Bűnösnek vallotta magát az az orosz influenszer és életmódblogger, aki halálra éheztette saját gyermekét – írja a Mirror.

A férfi étel helyett napfénnyel próbálta táplálni a babát.

A 44 éves Makszim Ljutyi prána-, azaz fényevéssel akarta nevelni a gyermeket, a „diéta” lényege, hogy nem szabad ételt és vizet bevinni a szervezetbe. A Koszmosz névre keresztelt fiú nem egészen egy hónapos és csupán három és fél kilogrammos volt, amikor életét vesztette. Halálának oka tüdőgyulladás és alultápláltság volt.

Ljutyi utolsó meghallgatásán, egy szocsi bíróságon ismerte be tettét, korábban próbálta 34 éves élettársára, Okszana Mironovára hárítani a felelősséget. A nőt két év, szabadságvesztéssel nem járó büntetőmunkára ítélték, a férfire pedig most akár nyolc év börtön is várhat. Ljutyi már több mint két éve van letartóztatásban, fogsága alatt szigorú szabályait figyelmen kívül hagyva többek között pörköltet is evett már.

A vád alapján a férfi meggátolta Mironovát a baba szoptatásában, az egyik forrás szerint pedig saját gyermekén kísérletezett. A nő anyja arról beszélt, hogy Ljutyi egyfajta szektát vezetett, és hiába figyelmeztette lányát, Mironova végül rabszolgájává vált.

A férfi radikálisan népszerűsítette a nyers ételeket. Mironiva egy másik rokona, Oleszja Nikolajeva azt mondta, a nő félt a férfitól, és többször megkísérelte elhagyni, Ljutyi viszont visszatartotta. „Kényszerítette, hogy ne etesse a babát” – nyilatkozta az unokatestvér, aki szerint a nő időnként megpróbálta táplálni a fiút, de nagyon félt a párjától.

A gyermek egyébként otthon született, Ljutyi nem engedte élettársát szülészetre. Csak azt követően döntöttek úgy, hogy a babát orvoshoz viszik, hogy már kritikusan lesoványodott, a fiú azonban út közben meghalt.