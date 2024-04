Két gép összeütközött a londoni Heathrow reptéren

Április 6-án összeütközött két repülőgép a londoni Heathrow reptéren – írja a Mirror.

Az esetet egy utasnak sikerült megörökítenie, aki azonnal ki is posztolta az incidensről készített fotókat az X-re (egykori Twitter). A képeken jól látszik, hogy a Virgin Atlantic éppen a reptér egy másik részére vontatott Boeing 787-9 típusú repülőjének szárnya nekiütközött a British Airways Airbus A350 gépének.

Just witnessed a plane crash at Heathrow! A tug pushing back a Virgin 787, crashed the wing into a BA A350 #Heathrow #BritishAirways #VirginAtlantic pic.twitter.com/9VmiP6uwQr

— Alex Whittles (@PurpleFrogAlex) April 6, 2024