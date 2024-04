Ferenc pápa nem akarja, hogy ott temessék el, ahol a többi pápát

Elődeihez képest szerényebb temetési szertartást akar magának Ferenc pápa, aki a vele készített legújabb interjúkötetben XVI. Benedekkel való kapcsolatáról is részletesen beszélt az olasz ajtóban kedden közzétett részletek szerint. Az MTI összefoglalója szerint Ferenc pápa kijelentette, XVI. Benedek temetése volt az utolsó, amelyen az egyházfőt nyitott koporsóban ravatalozták fel. A pápa korábban többször beszélt arról, hogy pontos intézkedéseket hagyott hátra temetési szertartásával kapcsolatban, és elődeivel ellentétben azt akarja, hogy ne a Szent Péter-bazilikában, hanem a Vatikántól távolabbi, római Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezzék örök nyugalomra.

Szerényebb temetést akarok magamnak

– hangoztatta.

Ferenc pápa mindezt Javier Martínez-Brocal spanyol újságíróval osztotta meg, akinek az egyházfővel készített interjúkötete szerdán jelenik meg spanyol nyelven Ferenc pápa. Az utód címmel. Ferenc pápa az interjúkötetben elmondta, hogy XVI. Benedek pápa tavalyi temetését teljes mértékben a néhai egyházfő egykori személyi titkára, Georg Gänswein szervezte meg. Az a Gänswein, aki a német pápa temetésével egy időben publikálta Semmi más, csak az igazság című könyvét, amiben Ferenc pápát is bírálta. Ferenc pápa most úgy reagált, hogy Georg Gänswein időzítéséből hiányzott a nemesség és az emberség. Ami a korábban a Vatikánban visszavonultan élő nyugalmazott pápával, XVI. Benedekkel való kapcsolatát illeti, Ferenc pápa elmondta, hogy az azonos nemű személyek közötti élettársi kapcsolatról vallott nézetei miatt egyes bíborosok perbe akarták fogni, eretnekséggel vádolva őt, de „Ratzinger a védelmére kelt”. Ferenc pápa felidézte a Joseph Ratzinger bíborost pápává választó 2005-ös konklávét is: az első szavazási fordulókban a mostani pápa a második legszélesebb támogatást élvező jelöltnek bizonyult Ratzinger mögött.

„Negyven szavazatot kaptam a száztizenötből, a rám adott voksokkal akarták blokkolni Ratzinger pápává választását, így nem tudta volna megszerezni a pápaválasztáshoz szükséges kétharmadot. Nem akartak külföldi pápát” – idézte fel Ferenc pápa, hogy a taktikázással a bíborosok egy csoportja egy harmadik jelöltet akart célba juttatni.