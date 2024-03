Felgyújtottak egy magyar hajléktalant Grazban

Szombatra virradóra felgyújtottak egy hajléktalant az ausztriai Graz városában – számolt be az OE24 hírportál. Az 52 éves férfi, akit életveszélyes sérülésekkel kórházban ápolnak, magyar állampolgár.

A rendőrség közölte, hogy szemtanúk előbb annyit láttak, hogy nem sokkal éjfél után egy férfi egy világos színű kannával a kezében elsétál egy bolt bejárata elől. Ezt követően vették észre a tüzet és azt, hogy egy ember ég. A tüzet sikerült gyorsan eloltani, ám az áldozatot így is életveszélyes állapotban szállították be a grazi kórházba.

Szombat délután aztán a hatóságok bejelentették, hogy sikerült azonosítaniuk egy 65 éves orosz állampolgárt, akit a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak – írta a Standard. A rendőrség azt mondta, hogy a férfi szintén hajléktalan és illegálisan tartózkodik Ausztriában. A kihallgatásakor a gyanúsított nem vallotta be a tettét, csak annyit ismert el, hogy aznap este tüzet gyújtott, hogy felmelegedjen.

A rendőrség azt is megállapította, hogy a gyanúsítottnál látott kanna valójában egy táska volt, amit mindig magánál hord, és hogy gyújtogatáshoz nem használtak égésgyorsító folyadékot.

Elke Kahr, Graz polgármestere elítélte a bűncselekményt és reméli, hogy felépül az áldozat. „Nem találok szavakat ilyen embertelen és kegyetlen cselekedetre. Ez a támadás megmutatja, hogy milyen kiszolgáltatottak azok az emberek, akiknek nincs tető a fejük felett és a szabadban alszanak.” Hozzátette, Grazban van elégséges számú férőhely a hajléktalanok számára, senki sem kényszerül arra, hogy az utcán aludjon.

In der Nacht auf Samstag stand ein Obdachloser in Graz in Flammen. Nun konnte der flüchtige Verdächtige festgenommen werden. https://t.co/RbqdOX3skI pic.twitter.com/3Lk7MaE5va

— Kronen Zeitung (@krone_at) March 23, 2024