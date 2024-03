Volt alelnöke nem támogatja Trump újraválasztását

Mike Pence nem támogatja Donald Trump újraválasztását, akinek négy évig alelnökeként szolgált, és akinek felhergelt támogatói 2021 január 6-án, a Capitolium ostromakor a „Kössük fel Mike Pence-t!” rigmust is előszeretettel skandálták. Azért vált célponttá, mert a szenátus elnökeként formálisan neki kellett jóváhagynia a választás eredményét, ám a csalást kiáltó Trump próbált nyomást helyezni rá, hogy ne ismerje el Joe Biden megválasztását.

A volt alelnök a Fox Newsnak adott interjújában beszélt szokatlan döntéséről, hozzátéve, hogy ennek senkit nem kellene meglepnie. Okként felhozta január 6-át is, de nagyobb hangsúlyt helyezett az elmúlt években kialakult politikai nézetkülönbségekre. Szerinte Trumppal közös négy éve az ország élén hihetetlenül sikeres volt, konzervatív rekordokat állítottak fel, valamint „jómódúbbá, biztonságosabbá és békésebbé” tette Amerikát, miközben sorra jelölték ki a konzervatív vezetőket a különböző hivatalok élére.

Ám ezzel együtt az elnökjelölti kampányom alatt világossá tettem, hogy egy sor kérdésben mély szakadék tátong Trump elnök és az én felfogásom között, ami túlmutat a január 6-án gyakorolt alkotmányos kötelességeim eltérő értelmezésén. Ahogy látom a jelöltségét kiteljesedni, egyre gyengül az államadóság felszámolása iránti elkötelezettsége, az élet szentsége melletti kiállása pedig egyre bizonytalanabbá válik

– mondta Pence, aki maga is elindult a republikánus elnökjelölti versenyben, ám október végén jelentette be, hogy kiszáll a versenyből. Azóta Trump utolsó riválisa, Nikki Haley is feladta kampányát, így egyértelművé vált, hogy ősszel a Biden-Trump mérkőzés visszavágója jöhet.

Mike Pence tavaly márciusban beszélt először nyíltan a Capitolium megtámadásáról, amit szégyennek nevezett: